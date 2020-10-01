Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров является соучредителем и председателем совета директоров компании, которая занимается строительством крупных объектов. Также он увлекается венчурными инвестициями и вкладывает свои деньги в развитие молодых компаний.
В студии YouTube-проекта «Алена, блин!» Омаров признался, что идею пространства для семейного отдыха TeikaBoom придумал он. «Тот же TeikaBoom — всю эту кашу замутил я. Назвал в честь своей дочки Теоны. Нашли инвесторов — и теперь у нас 5 TeikaBoom: 2 в Казахстане. Сейчас один открылся в Крокус-Сити. Бешеной популярностью пользуются. 92 млн за полтора года отбились. Суперкрутая тема. Я тоже в доле. Бабки капают», — рассказал он во время интервью.
Ранее стало известно, что телеведущей Ксении Бородиной удается успешно зарабатывать на рекламе: стоимость одного ее рекламного поста составляет 500 тысяч рублей, и сейчас Бородина активно рекламирует интернет-магазины с доставкой на дом.
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