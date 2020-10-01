Россия, США и Франция предложат мирные инициативы по Карабаху

В ближайшее время власти России, США и Франции предпримут ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе», — заявил он во время брифинга по итогам первого дня саммита ЕС.
Ранее Путин, Трамп и Макрон заявили, что пришли к общей позиции по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств жестко осудили происходящее на линии соприкосновения. Они призвали коллег из Армении и Азербайджана взять на себя обязательства по возобновлению переговоров.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев.
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