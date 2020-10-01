01 октября 2020

Россия, США и Франция предложат мирные инициативы по Карабаху

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Россия, США и Франция предпримут ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В ближайшее время власти России, США и Франции предпримут ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Россия, США и Франция как сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут в самое ближайшее время ряд инициатив по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе», — заявил он во время брифинга по итогам первого дня саммита ЕС.

Ранее Путин, Трамп и Макрон заявили, что пришли к общей позиции по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств жестко осудили происходящее на линии соприкосновения. Они призвали коллег из Армении и Азербайджана взять на себя обязательства по возобновлению переговоров.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности в ситуации в Карабахе, пишет агентство Nation News. Глава партии «Справедливая Росси» Сергей Миронов предложил ввести в регион российских миротворцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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