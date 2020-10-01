Первая партия вакцины уже поступила в край Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 2 октября — 296-й день с момента выявления коронавируса и 206-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 185 231 (+8 945) инфицированных. В Пермском крае коронавирус выявлен у 9 908 (+81) человек, выздоровели 6 783 (+50) заразившихся, умерли (непосредственно от COVID-19) — 282 пациента.

По данным краевого Управления Роспотребнадзора , по показателю заболеваемости коронавирусом, Пермский край занимает 73-е место среди субъектов РФ (381,2 заболевших на 100 тыс. населения). В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края. Больше всего заразившихся в Перми — за все время выявлено 6026 (60,8%) пациентов с коронавирусом.

В Пермский край поступила первая партия вакцины от коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. Она уточнила, что речь идет о «технической» партии в количестве 42 штук. В первую очередь, пояснила министр, привить планируется добровольцев из числа медиков, работников сферы образования, социальной сферы, сотрудников МВД. Мелехова отметила, что среди первых привившихся от COVID-19 будет она и ее супруг. Массовое поступление вакцины в регион ожидается в октябре, а в феврале 2021 года начнется вакцинация жителей края.

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова пояснила причину очередей из скорых к пермским больницам. По ее словам, к коллапсу привел сбой в маршрутизации. Что послужило причиной сбоя, министр не пояснила, уточнив, что в Перми осенью увеличилось количество пациентов с подозрением на COVID, которые проходят обследование на компьютерном томографе (КТ). «Если в мае таковых было не более 20%, то сейчас каждый третий пациент проходит КТ», — подчеркнула Мелехова

Прикамские школьники, ушедшие на карантин, смогут продолжать учебу без справки об эпидблагополучии в семье. Это ускорит возвращение учащихся к образовательному процессу, информирует минздрав региона. Сейчас в крае из-за выявленных случаев заболевания школьников коронавирусом, разобщены коллективы нескольких классов — они переведены на дистант. Ранее дети возвращались в школы после получения справки об эпидблагополучии в семье. Это увеличивало и без того длинные очереди к педиатрам в связи с сезонными ОРВИ.