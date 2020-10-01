Свердловский избирком нашел повод отказать в прямых выборах мэров

Владимир Русинов отклонил инициативу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избирком Свердловской области отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров. Соответствующий документ, подписанный главой избиркома Владимиром Русиновым, появился на портале правовой информации Свердловской области.

«Отказать в регистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской области по вопросу: „Поддерживаете ли Вы принятие Закона Свердловской области ‚О внесении изменений в Закон Свердловской области‘ Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области“, согласно которому главы муниципальных районов, городских округов (за исключением городских округов, являющихся ЗАТО), глава Екатеринбурга будут избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?» — говорится в документе. Причиной стали недостоверные паспортные данные члена инициативной группы Алексея Кочнева.

Как писало URA.RU, законопроект предложила на рассмотрение областных депутатов инициативная группа, собравшая более 11 тысяч легитимных подписей в его поддержку. Законопроект может быть рассмотрен в областном заксобрании уже на заседании 13 октября. Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина назвала законопроект преждевременным, поскольку он не учитывает внесенные в Конституцию РФ поправки о системе публичной власти.