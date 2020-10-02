В Карабахе Армения и Азербайджан продолжают военные столкновения (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения. Азербайджан и Армения сообщили об уничтожении военной техники друг друга.

«Были уничтожены пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджкана. В ведомстве подчеркнули, что им удалось взять под свой контроль несколько территорий.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении одного самолета и одного беспилотника. «Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились», —написала она в Facebook.

Президент Франции Эмануэь Макрон сообщил, что 300 сирийских наемников переброшены в зону конфликта в Карабахе, передает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что бойцы имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории России). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила об иностранных наемниках. Она подчеркнула, что есть фото и видео подтверждения.