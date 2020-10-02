В Карабахе возобновились бои. Стороны сообщили о потерях

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, поле, бронетехника, бронемашина, бронетранспортер, танк
В Карабахе Армения и Азербайджан продолжают военные столкновения (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения. Азербайджан и Армения сообщили об уничтожении военной техники друг друга.

«Были уничтожены пять бронетранспортеров и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджкана. В ведомстве подчеркнули, что им удалось взять под свой контроль несколько территорий.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила об уничтожении одного самолета и одного беспилотника. «Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились», —написала она в Facebook.

Президент Франции Эмануэь Макрон сообщил, что 300 сирийских наемников переброшены в зону конфликта в Карабахе, передает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что бойцы имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории России). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила об иностранных наемниках. Она подчеркнула, что есть фото и видео подтверждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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