Местные жители говорят, что за последние 5 лет свалка выросла в несколько раз Фото: группа «Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте»

Жители поселков возле Екатеринбурга вынуждены регулярно использовать респираторы из-за расположенного рядом полигона ТБО «Северный» — их дома накрывает свалочный газ, образовывающийся из-за гниения мусора. Об этом URA.RU рассказала жительница поселка Крутой Анастасия Зубко.

По ее словам, проблемы начались несколько лет назад, когда на полигон «Северный» стали свозить весь мусор Екатеринбурга. «С каждым годом горы мусора растут. Когда нет ветра, над нашими поселками стоит как бы туман, но на самом деле это свалочный газ, который образуется от гниения отходов. Недавно неделю не было ветра, на улицу без респиратора выйти было невозможно», — говорит Зубко. Она отмечает, что от этого страдают жители еще двух поселков и семи садовых товариществ. «Почти все вынуждены ходить в респираторах. Хотя, конечно, некоторые уже привыкли и дышат этой гнилью. В зоне поражения свалочного газа не одна тысяча человек. И есть информация, что этот полигон собираются расширять. Как нам жить тогда?» — добавляет свердловчанка.

Жители поселков рядом с полигоном «Северный» вынуждены ходить в респираторах Фото: группа «Против расширения мусорного полигона „Северный“» во «ВКонтакте»

В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (управляет полигоном «Северный») пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В МинЖКХ Свердловской области направлен запрос.

Полигон «Северный» был открыт в 1968 году. По мнению местных жителей , он не отвечает современным санитарным и эпидемиологическим нормам. Ранее говорилось, что свалка практически исчерпала свой резерв и ее нужно закрыть и рекультивировать. Но появлялась информация, что участок могут расширить, против чего активно выступали члены садовых товариществ и расположенных рядом жилых поселков. Они считают, что нужен современный полигон.