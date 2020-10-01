В Челябинской области прохожие нашли скелет младенца в кустах

В Челябинской области прохожие обнаружили скелет младенца. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.
«Жители Троицка нашли разложившееся до скелета тело грудного ребенка днем 1 октября. Останки были обнаружены в кустах возле одного из частных домов», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. По результатам будет принято процессуальное решение.
Год назад мертвого грудного ребенка нашли в Златоусте. Его мать, взяв семилетнего сына, ушла из квартиры, оставив в ней трехлетнюю дочь и девятимесячного мальчика. Вернувшись, женщина обнаружила младенца мертвым, забрала дочь и вновь покинула квартиру.
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