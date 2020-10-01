Глава обкома КПРФ Александр Ивачев обещает дать единороссам бой на всех фронтах Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Состав фракции КПРФ в свердловском заксобрании после выборов 2021 года претерпит заметные изменения. Собеседники URA.RU в свердловском заксобрании указывают на давнее и серьезное расхождение представителя фракции Вячеслава Вегнера с главой обкома КПРФ Александра Ивачева.

Размолвка настолько глубока, что фамилия Вегнера не упоминается на сайте регионального обкома коммунистов, хотя значится в составе фракции на официальном портале заксобрания. «Вегнер ведет переговоры о переизбрании с региональным руководством «Единой России», — говорят в заксобрании.

На его место во фракции КПРФ прочат близкого соратника Ивачева — депутата гордумы Романа Ступникова.

Замдиректора по правовым вопросам ООО «Инвест Строй Урал» («TEN Девелопмент») Игорь Аксенов в заксобрании представляет спонсора свердловских коммунистов, отмечают инсайдеры. Если договоренности с компанией сохранятся, то ему отдадут мандат в новом созыве заксобрания. Если число мандатов КПРФ в следующем созыве заксобрания не изменится, то сохранит свой пост и Александр Ладыгин, полагают собеседники агентства. Впрочем, планы коммунистов, как и в случае со «Справедливой Россией» может нарушить изменение схемы распределения мандатов: в Свердловской области обсуждается возможность увеличения доли одномандатников в региональном парламенте до 75%. А в одномандатных округах доминирует «Единая Россия».

Александр Ивачев в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что коммунисты готовятся бороться за мандаты, прежде всего, в одномандатных округах. «Вегнеру места точно не найдется — он же официально сторонник „Единой России“! За мандаты будут бороться все, в том числе и депутаты городской думы. Прежде всего в округах», — прокомментировал глава обкома КПРФ. Ранее политический вице-губернатор Сергей Бидонько спрогнозировал обновление состава ЗС на 15-20% после выборов 2021 года.