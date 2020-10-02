Власти Беларуси введут санкции в ответ Евросоюзу

Белоруссия пригрозила Евросоюзу разрывом дипотношений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза. Об этом говорится в заявлении МИД Республики.

«Белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — сообщили в министерстве. Такое решение было принято в ответ на ограничения, введенные Евросоюзом в отношении должностных лиц республики. В МИДе подчеркнули, что не будут публиковать сам список.

Также Минск пригрозил ЕС разрывом дипломатических отношений в случае дальней шей раскрутки «санкционного маховика. В министерстве порекомендовали вместо новых ограничений открыть границы для всех белорусов, а не „только для ‚сепарированных‘ вами.

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Они будут введены со 2 октября в отношении 40 представителей руководства страны, президент республики Александр Лукашенко пока не включили в этот список. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белоруссии не попал под санкции, так как это означало бы отказ от диалога, передает « Федеральное агентство новостей ».