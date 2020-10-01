Сроки сдачи коронавирусных госпиталей в ЯНАО перенесли

В Новом Уренгое рабочие готовы начать благоустройство территории госпиталя (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые инфекционный госпитали в Новом Уренгое и Салехарде (ЯНАО) будут сданы позже, чем предполагалось изначально. При этом формально строительство не затягивается — по договору оба объекта должны быть запущены до конца года. Информацию о готовности госпиталей сообщили в правительстве округа и в мэрии газовой столицы.

Госпиталь на 200 коек в Новом Уренгое сдадут до конца октября. «Инженерные сети проведены, станция обеззараживания сточных вод готова, на днях на объект заведут тепло и вплотную займутся внутренней отделкой», — написал врио главы города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

По словам чиновника, задача, поставленная губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, будет выполнена в полном объеме. В городской администрации агентству подтвердили: в планах сдача объекта намечена на октябрь.

В Салехарде аналогичное учреждение на 100 коек сдадут лишь в декабре. «Готовность объекта составляет 55%. Срок сдачи госпиталя — декабрь 2020 года», — сообщили в пресс-службе правительства.

Между тем, на момент начала строительства власти ЯНАО рассчитывали, что подрядчик справится с задачей к сентябрю в Салехарде и к октябрю в Новом Уренгое. Надежды были связаны с тем, что учреждения смогут принимать больных коронавирусом уже к началу второй волны пандемии.

Формально при этом ничего не нарушается: в соответствии с контрактом, заключенным с чеченской компанией «Гор-Строй», объекты должны быть сданы до января 2021 года. Общая стоимость работ составила почти 2,5 млрд рублей.