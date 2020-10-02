Трое жителей ХМАО и Свердловской области, которые выдавали себя за бизнесменов, с помощью подставных юрлиц похитили из бюджета ЯНАО более 17,5 млн рублей. Отмывая деньги, аферисты тратили их на автомобили премиум-класса. Теперь мужчины предстанут перед ноябрьским судом, сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО.
Обвиняемые, как утверждает следствие, воспользовались ямальской программой, по которой бизнесу, берущему оборудование в лизинг, полагается субсидия на оплату первого взноса. Мужчины покупали юридические лица и от их имени отправляли в департамент экономики ЯНАО поддельные документы о том, что взяли в лизинг грузовую и спецтехнику. В ответ им перечисляли субсидии.
«Похищенные денежные средства они легализовывали, в том числе приобретая транспортные средства премиум-класса. В результате преступной деятельности из бюджета ЯНАО похищено более 17,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве, отмывании средств, незаконном использовании документов и создании юрлица.
Как уточнили в пресс-службе ямальского УМВД, обвиняемыми оказались жители ХМАО и Свердловской области 1969, 1975, 1977 годов рождения. При обысках у них изъяли автомобили, печати, документы. Прокуратура направила их дело в ноябрьский городской суд.
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