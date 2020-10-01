Алла Чикинда готова к сложностям при смене документов Фото: Алла Чикинда, facebook

Жительница Екатеринбурга, одна из руководительниц ресурсного центра ЛГБТ Алла Чикинда сменила отчество. Женщина отказалась от имени отца и заменила его на имя матери. О смене отчества на матчество Чикинда рассказала URA.RU.

«Рожала меня мама и именно ее имя должно быть закреплено в моих документах, вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям», — объяснила Алла Чикинда.

По словам Аллы, с матерью у нее близкие отношения, а с отцом их практически нет. Таким образом, раньше она была Алла Васильевна, а стала Алла Ириновна. Никаких проблем при смене отчества у Аллы не возникло: написала заявление, заплатила госпошлину.

«Только вчера я получила новое свидетельство о рождении, теперь буду менять другие документы. Я понимаю, что на это потребуется много времени и сил, но к этому готова. Прежде всего поменяю паспорт, загранпаспорт, СНИЛС и свидетельство ИНН », — добавила Алла.

По действующему законодательству, согласно статье 58 Семейного кодекса РФ, ребенку дается в качестве отчества имя отца. По статье 58 Федерального закона № 143 «Об актах гражданского состояния» «лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество». Право изменить фамилию, имя или отчество не новшество в нашей стране, разрешалось это и по закону в Советском Союзе.

Была Алла Васильевна, стала Алла Иринична Фото: Алла Чикинда