Первая леди Челябинской области провела официальное мероприятие в резиденции мужа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Алексея Текслера, Ирина, впервые провела торжественное мероприятие в резиденции правительства Челябинской области, передает корреспондент URA.RU. Помимо супруги главы региона в нем приняли участие первый вице-губернатор Ирина Гехт, член Совета Федерации Маргарита Павлова, вице-губернатор Вадим Евдокимов и другие официальные лица.

«В резиденции правительства и губернатора 2 октября чествовали учащихся-победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса „Портрет твоего края“ и их наставников. Мероприятие приурочено к Международному Дню учителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

Участники школы-конкурса представляли работы, демонстрирующие яркий и неожиданный взгляд на привычные или малоизвестные природные памятники, парки, реки, озера, горы, традиции, черты характера жителей, отношения людей и природы, блюда национальной кухни. На втором этапе они уже командами под началом педагогов выполняли исследовательские работы.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU