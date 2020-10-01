01 октября 2020

Жена Текслера провела первый прием в его резиденции в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск, текслер ирина
Первая леди Челябинской области провела официальное мероприятие в резиденции мужа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Алексея Текслера, Ирина, впервые провела торжественное мероприятие в резиденции правительства Челябинской области, передает корреспондент URA.RU. Помимо супруги главы региона в нем приняли участие первый вице-губернатор Ирина Гехт, член Совета Федерации Маргарита Павлова, вице-губернатор Вадим Евдокимов и другие официальные лица.

«В резиденции правительства и губернатора 2 октября чествовали учащихся-победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса „Портрет твоего края“ и их наставников. Мероприятие приурочено к Международному Дню учителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального правительства.

Участники школы-конкурса представляли работы, демонстрирующие яркий и неожиданный взгляд на привычные или малоизвестные природные памятники, парки, реки, озера, горы, традиции, черты характера жителей, отношения людей и природы, блюда национальной кухни. На втором этапе они уже командами под началом педагогов выполняли исследовательские работы.

Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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