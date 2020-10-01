Свердловская область провалила подготовку кремлевского проекта

Николаю Цуканову назвали лидеров и аутсайдеров по подготовке Центров управления регионом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская область демонстрирует худшие показатели по внедрению Центра управления регионом (ЦУР), сообщил исполнительный директор АНО «Диалог» Владимир Туровцев. Заявление было сделано в уральском полпредстве на заседании под руководством Николая Цуканова, посвященном цифровизации госуправления.

«Дальше ситуация будет усложняться, если не подтянуться. Прошу Свердловскую область ускориться», — заявил Владимир Туровцев на совещании. На Среднем Урале, в частности, до сих пор не представлена на согласование кандидатура потенциального главы ЦУР, уточнил он.

В целом, субъекты УрФО готовы к созданию Центров управления регионами на 60%, лучшие показатели демонстрирует ХМАО-Югра. Есть замечания в адрес властей Челябинской и Курганской областей, которые не заключили договора с АНО «Диалог Регионы».

Идею создания Центров управления регионом, которые будут оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих на территории, внедрили в Московской области в конце 2018 года. Структура использовала в работе данные системы «инцидент-менеджмент» для получения сведений о жалобах граждан, а также анализировала сведения из соцсетей. Позже Владимир Путин поручил создать аналоги ЦУРа во всех субъектах страны. По его поручению автономная некоммерческая организация «Диалог» получила финансирование для этого. Губернатор Евгений Куйвашев подписал Указ о создании проектного офиса, который займется разработкой свердловского ЦУР 4 сентября.