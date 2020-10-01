Челябинские мэры готовятся к отставкам

Алексей Текслер согласовал список глав-отставников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В семи городах и районах Челябинской области до конца ноября пройдут выборы мэров. Два руководителя муниципалитетов покинут свои посты, так как им отказано в поддержке со стороны областных властей. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора Алексея Текслера.

«Выборы глав пройдут в Катав-Ивановском, Красноармейском, Нязепетровском районах, а также в Кыштыме, Верхнем Уфалее и Карабаше», — сообщили URA.RU в правительстве области. От остальных комментариев в правительстве воздержались.

Список глав, которым отказано в переизбрании, был согласован с губернатором Текслером. Среди будущих отставников мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова и глава Красноармейского района Юрий Сакулин. В территориях уже объявлен конкурс на руководителей муниципалитетов, скоро начнется прием документов. Победителей конкурсов определят специальные комиссии, в которые войдут представители Текслера. До конца ноября состоятся сессии местных собраний депутатов, где выберут глав из числа кандидатов, отобранных комиссией. Потенциальные отставники отказались от комментариев URA.RU.

В Красноармейском районе депутаты выберут главу 12 ноября. По данным URA.RU, руководителем муниципалитета может стать первый заместитель главы Сергей Сергеев, чью кандидатуру готова поддержать область. Выборы мэра Верхнего Уфалея пройдут 18 ноября. «По кандидатуре Усковой еще идут консультации», — пояснил собеседник. В Катав-Ивановском районе выборы назначены на 6 ноября, в Кыштыме на 12-е, в Карабаше на 16-е, в Нязепетровском и Кунашакском районах — на 17 и 25 ноября соответственно.