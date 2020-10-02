Опубликован рейтинг доверия Путину

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 68,1% граждан. Об этом свидетельствуют данные нового опроса ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента за неделю с 21 по 27 сентября 2020 года составил 63,7%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,1% респондентов», — сказано на сайте ВЦИОМ. Тех, кто, наоборот, заявил о недоверии к президенту всего 28,4%.
Показатель доверия у Путина значительно выше, чем аналогичный показатель у других политиков. Так, премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 54,2% респондентов. Однако одобряют его деятельность 43,5% граждан. Владимиру Жириновскому доверяют 29,8% опрошенных. Главе КПРФ готовы поверить только 28,4% россиян.
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