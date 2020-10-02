Выяснилось, кто звонит россиянам с предложениями от банков

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Здание бывшего
Колл-центрам таких «банков» бесполезно запрещать звонки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За многочисленными банковскими «выгодными предложениями», навязываемыми россиянам специалистами колл-центров, зачастую стоят мошенники. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

«При таких прозвонах действуют колл-центры, которые нанимаются людьми, с банками не связанными. И часть из них скорее всего имеют мошенническое происхождение», — рассказал Тосунян. По словам эксперта, банки не будут привлекать клиентов таким «веерным» образом. Они работают более целенаправленно и солидно.

Представляющиеся сотрудниками банков с большой долей вероятности являются мошенниками. Помимо этого, «холодными прозвонами» занимаются другие участники рынка, пытающиеся с помощью подобных оферт навязать свои продукты, не связанные с банками, уточняет эксперт.

В качестве защиты от подобных звонков Тосунян советует не брать трубки с незнакомых номеров. Запрещать звонки таким колл-центрам бесполезно, считает банкир.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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