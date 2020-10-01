В ХМАО украли бюджетные деньги при реализации нацпроекта

Полиция пока не разглашает всех обстоятельств уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция возбудила уголовное дело из-за хищения бюджетных денег при благоустройстве поселка Белый Яр (Сургутский район) в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«По версии следствия, предприниматель Арсен Устарханов получил больше девяти миллионов рублей на благоустройство общественного пространства в поселке. Однако после проверки контрольно-счетной палаты Сургутского района подтвердить работы примерно на 2,7 млн рублей не смог. Теперь он фигурант уголовного дела. Вопросы есть и к чиновникам администрации поселка. Акт выполненных работ подписывала замглавы Белого Яра Инна Мартынюк. В мэрии по этому поводу уже прошли обыски и выемки документов», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили URA.RU факт возбуждения уголовного дела. Но давать подробный комментарий в интересах следствия отказались. Глава Белого Яра в разговоре с журналистом агентства сообщила, что ущерб с предпринимателя власти пытаются получить в судебном порядке. «Тот специалист администрации, который по служебным инструкциям должен был все измерить и перемерить, он будет уволен. Мой заместитель с рулеткой бегать не обязана. Но за недолжный контроль к ней будут применены меры дисциплинарного взыскания», — прокомментировала глава Белого Яра. Связаться с Арсеном Устархановым на момент публикации не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что сама Никифорова является фигурантом уголовного дела из-за раздачи двух десятков квартир под служебное жилье. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.