01 октября 2020

Инсайд: экс-мэр челябинского города умер, пробыв семь лет в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский на предварительном слушании в Мосгорсуде. Москва, ардабьевский виктор
Виктор Ардабьевский так и не дождался приговора суда Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве, в СИЗО «Матросская тишина», умер Виктор Ардабьевский — бывший сити-менеджер Миасса, третьего по величине города Челябинской области. Об этом сообщили источники URA.RU в Миассе. Экс-чиновник обвинялся в бандитизме и заказных убийствах и провел за решеткой в общей сложности семь лет.

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«Ардабьевский умер в „Матросской тишине“. Причина смерти пока не называется», — рассказал собеседник URA.RU. С родственниками бывшего главы Миасса связаться не удалось.

Ардабьевский был задержан сотрудниками ФСБ в 2013 году. Оперативная съемка запечатлела, как сити-менеджера извлекают из внедорожника, когда он ехал на работу. На протяжении последующего времени правоохранители пытались доказать вину Ардабьевского в суде, но процесс затянулся.

Тем временем в Челябинской области силовики громили преступную группировку «Турбазовские», которую связывали с Ардабьевским. В 2014 году Челябинский облсуд приговорил лидера «турбазовских» Сергея Чащина к 11,5 годам лишения свободы с учетом его активного сотрудничества со следствием.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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