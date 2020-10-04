Пермские медики, зараженные COVID, не получили страховые выплаты

Выплаты медперсоналу предусмотрены на основании постановления правительства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские медики, заразившиеся на работе коронавирусом, не получают страховые выплаты. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказала одна из сотрудниц ГКБ №3, расположенной в Перми на улице Серпуховской.

«У нас [в больнице] заболели несколько коллег, которые контактировали с зараженными пациентами непосредственно на работе. У них подтвердился коронавирус, но ни один из них страховой выплаты так и не получил», — сказала медик, уточнив, что среди заразившихся, в частности, были врачи-логопеды.

В аналогичных выплатах, по словам инсайдера, было отказано и медперсоналу «девятки» (ГКБ им М.А.Тверье), где «еще весной несколько сотрудников также заразились коронавирусом на рабочем месте». При этом руководство медучреждений, узнав, что их сотрудники заболели COVID-19, всячески отрицает факт заражения коронавирусом в больницах.

Заместитель главврача ГКб №3 Алексей Сливко в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что руководству больницы неизвестны подобные факты. «Все случаи заболевания врачей и медперсонала, вне зависимости от того, заболели они на работе или вне ее, передаются в фонд соцстрахования. Решения о выплатах принимают уже он. Мы лишь собираем информацию и передаем ее», — сказал Сливко. Агентство также обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Пермского края.

В мае этого года президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в случае смерти или причинения вреда здоровью медработников в результате заражения коронавирусом (постановление Правительства РФ № 695 от 16 мая 2020 года). Согласно ему, размеры страховых выплат должны устанавливаться по итогам расследования (основание — постановление Правительства РФ № 967). В ряде случаев работодателю грозят штрафы, если сотрудник заразился на рабочем месте.