В Пермском крае ужесточат ограничения из-за коронавируса

Дмитрий Махонин предложил рассмотреть вопрос введения «удаленки» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Пермском крае, планируется принятие особых мер предосторожности. Об этом во время заседания оперштаба по борьбе с инфекцией заявил глава региона Дмитрий Махонин.

«Сейчас мы не говорим о возвращении тех ограничений, которые действовали в начале пандемии, но необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий», — подчеркнул Махонин. По словам губернатора, нужно рассмотреть вопрос перевода жителей региона на удаленную работу. Помимо этого, Махонин предложил ужесточить меры в отношении нарушителей масочного режима.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение продлить режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет до 18 октября. Кроме того, на две недели продлены ограничения в отношении ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений.