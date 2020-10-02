Россия ввела санкции против чиновников Англии и Канады

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган , запрет, проход запрещен, ограничение, ограничительная лента, женщина
Россия вводит санкции по аналогии с Беларусью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

России пришлось ввести санкции в отношении европейских чиновников. Меры стали ответом на ограничения ЕС, введенные против Беларуси, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны», — приводит слова Захаровой ТАСС. Россия вынуждена вводить ограничения из-за договоренностей с Беларусью, по которым страна должна действовать вместе с республикой. Под санкции попадут должностные лица Великобритании и Канады.

Представитель МИД обратила внимание, что в Европе никак не комментируют белорусскую конституционную реформу, направленную на либерализацию политической системы республики. Захарова считает, что за таким поведением ЕС последует «эрозия международного права». Кроме того, европейские санкции нелегитимны и подрывают привилегии Совбеза ООН, заявила она.

В Беларуси под санкции попали главы МВД и ЦИК, сообщает RT. После введения ограничений со стороны Евросоюза президент республики Александр Лукашенко созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...