Лукашенко созвонился с Путиным после санкций Евросоюза

Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию внутри стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России», — пишет издание «Белта». Также главы государств обсудили обстановку внутри стран. Президенты обговорили ситуацию вокруг распространения коронавируса и возможной нормализации транспортного сообщения.

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Александра Лукашенко пока не включили в этот список, передает телеканал 360 . Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белоруссии не попал под санкции, так как это означало бы отказ от диалога. В МИД Белоруссии заявили о вводе ответных санкций. Также министерство пригрозило разрывом дипломатических отношений с ЕС.