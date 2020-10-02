Лукашенко созвонился с Путиным после санкций Евросоюза

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России», — пишет издание «Белта». Также главы государств обсудили обстановку внутри стран. Президенты обговорили ситуацию вокруг распространения коронавируса и возможной нормализации транспортного сообщения.
Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Александра Лукашенко пока не включили в этот список, передает
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