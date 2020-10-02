Лукашенко созвонился с Путиным после санкций Евросоюза

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко ситуацию внутри стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России», — пишет издание «Белта». Также главы государств обсудили обстановку внутри стран. Президенты обговорили ситуацию вокруг распространения коронавируса и возможной нормализации транспортного сообщения.

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Александра Лукашенко пока не включили в этот список, передает телеканал 360. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава Белоруссии не попал под санкции, так как это означало бы отказ от диалога. В МИД Белоруссии заявили о вводе ответных санкций. Также министерство пригрозило разрывом дипломатических отношений с ЕС.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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