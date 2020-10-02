Европа может сделать из Лукашенко «послушного человека». Мнение политолога

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
На белорусского лидера, по мнению политолога, могут повлиять лишь экономические санкции Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении Белоруссии, не несут никакой опасности для режима действующего президента республики. Однако Европа может заставить Александра Лукашенко пойти на уступки посредством торгового эмбарго. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог, эксперт по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец.

«Эти санкции ни на что не влияют. Лукашенко даже особо не расстроится, даже наоборот обрадуется, что несколько его подопечных не смогут ездить в Европу за покупками и оставят деньги в Белоруссии», — рассказал Болкунец.

По мнению политолога, на ситуацию в республике могут повлиять экономические санкции со стороны Евросоюза, или торговое эмбарго. «Александр Григорьевич стал бы послушным человеком и моментально бы пошел на все уступки», — добавил Болкунец.

Что касается позиции Москвы по отношению к Лукашенко, то она, по мнению политолога, остается неизменной — Кремль ждет конституционной реформы в Белоруссии. Однако сам белорусский лидер уже не торопится, так как считает, что выиграл время.

Ранее стало известно, что России из-за договоренностей с Белоруссией пришлось ввести санкции в отношении чиновников Англии и Канады. Данные меры стали ответом на ограничения Евросоюза против властей республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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