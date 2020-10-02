Нижегородская журналистка планировала суицид еще год назад

Глава издания «КозаПресс» Ирина Славина, которая покончила с собой около здания МВД в Нижнем Новгороде, хотела совершить самоубийство в 2019 году. Об этом она писала в своем Facebook.
«Интересно, а если я устрою (самоубийство — прим. ред.) возле проходной УФСБ (или прокуратуры города, я пока не знаю, это хоть сколько-нибудь приблизит наше государство к светлому будущему, или моя жертва будет бессмысленна?» — говорится в сообщении Славиной в Facebook от 20 июня 2019 года. В посте говорится, что это будет лучше, чем умереть от рака, как ее бабушка.
2 октября Ирина Славина совершила самоубийство у здания нижегородского главка МВД, напоминает агентство Nation News. За день до этого она выложила пост в Facebook, в котором сообщила об обысках в ее квартире. По заверению Славиной, к ней пришли следователи, полиция и СОБР. У женщины изъяли компьютер, флешки, ноутбуки, телефоны и даже рабочие блокноты, пишет «Национальная служба новостей».
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