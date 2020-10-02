02 октября 2020

Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., танк, учения
Азербайджанские войска перешли в атаку на границы Нагорного Карабаха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные силы начали атаку границ непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«На северном и западном направлениях границы Арцаха (Карабах — прим. ред.) идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке», — написала Степанян в своем Facebook. По ее словам, армянские подразделения дают отпор противнику. Она добавила, что военные Армении смогли уничтожить три азербайджанских самолета.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан снова развязали открытый военный конфликт. В МИД РФ выразили озабоченность в связи с сообщениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии для участия в конфликте, пишет агентство Nation News. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению воздержаться от военных действий, передает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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