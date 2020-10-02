Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе

Азербайджанские военные силы начали атаку границ непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«На северном и западном направлениях границы Арцаха (Карабах — прим. ред.) идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке», — написала Степанян в своем Facebook. По ее словам, армянские подразделения дают отпор противнику. Она добавила, что военные Армении смогли уничтожить три азербайджанских самолета.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан снова развязали открытый военный конфликт. В МИД РФ выразили озабоченность в связи с сообщениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии для участия в конфликте, пишет агентство Nation News. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Азербайджан и Армению воздержаться от военных действий, передает РАПСИ.
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