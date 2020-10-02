02 октября 2020

В Нагорном Карабахе сбили азербайджанский самолет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, военный самолет, nato, MC-130J, военные самолеты, солдаты нато
Военный самолет Азербайджана упал в Нагорном Карабахе Фото: miliman/pickupimage.com
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Самолет Военно-воздушных сил Азербайджана оказался сбит в Нагорном Карабахе, где идут боевые действия. Об этом отчиталось Министерство обороны Армении.

«Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе», — пишет ТАСС. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Накануне Ереван также сообщал о сбитом самолете и беспилотнике противника. Военное ведомство Азербайджана доложило об уничтожении бронетранспортеров, автомобилей и объектов военной инфраструктуры Армении. Потери азербайджанской армии на 3 октября превысили три тысячи человек, сообщили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан снова развязали открытый военный конфликт. Ряд иностранных государств, включая Россию, США и Францию, призывают немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. К мирному разрешению конфликта призвали и в Совете Европы, пишет РАПСИ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...