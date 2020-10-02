В Нагорном Карабахе сбили азербайджанский самолет

Самолет Военно-воздушных сил Азербайджана оказался сбит в Нагорном Карабахе, где идут боевые действия. Об этом отчиталось Министерство обороны Армении.
«Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе», — пишет ТАСС. Другие подробности произошедшего не приводятся.
Накануне Ереван также сообщал о сбитом самолете и беспилотнике противника. Военное ведомство Азербайджана доложило об уничтожении бронетранспортеров, автомобилей и объектов военной инфраструктуры Армении. Потери азербайджанской армии на 3 октября превысили три тысячи человек, сообщили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Армения и Азербайджан снова развязали открытый военный конфликт. Ряд иностранных государств, включая Россию, США и Францию, призывают немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. К мирному разрешению конфликта призвали и в Совете Европы, пишет РАПСИ.
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