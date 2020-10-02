02 октября 2020

Вирусолог назвал особенность всплесков коронавируса в России

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Следующий всплеск заболеваемости COVID-19 будет слабее, чем предыдущие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Следующий всплеск заболеваемости коронавирусом в России будет слабее, чем те, которые были весной и осенью 2020 года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост [заболевших] и сколько будет тяжелых случаев. Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — сказал собеседник агентства. Он прогнозирует, что следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

При этом спад заболеваемости COVID-19 будет не быстрым, считает Аграновский. «За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету», — отметил вирусолог.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переохлаждение организма ослабляет иммунитет человека к инфекционным заболеваниям, к которым относится коронавирус, передает агентство Nation News. Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что введение нового локдауна из-за распространения COVID-19 в России сейчас не рассматривается, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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