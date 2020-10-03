Выяснилось, переведут ли школы в РФ на дистант из-за коронавируса

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На дистант в школах должны выйти только те, кто заболел коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минпросвещения РФ не приняло решение о переводе всех школ в России на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Денис Грибов.

«Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет», — цитирует ТАСС Грибова. На дистант должны выйти только те, кто заболел коронавирусом или контактировал с зараженными. Грибов подчеркнул, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в России может улучшиться. Это связано с каникулами в школах.

В российских вузах учебный год начался частично в онлайн-формате, передает агентство Nation News. Преподаватели читают большинство лекций дистанционно. В Министерстве просвещения не планируют останавливать работу высших учебных заведений из-за коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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