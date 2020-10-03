Россиян предупредили о вреде овощей

Неправильное хранение овощей может нести опасность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Овощи могут вызвать проблемы со щитовидной железой, гормонами, желудочно-кишечным трактом и привести к отравлению. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Овощи могут быть опасны из-за неправильного хранения, объяснила врач. «Перезрелый баклажан, картофель, который долежал до весны, недозрелые зеленые томаты. Это овощи семейства пасленовых, они содержат соланин — нейротоксин, вызывающий нарушение нервной, мочевыводящей системы», — заявила Соломатина радио Sputnik.

С осторожностью нужно относиться к хранению фасоли, отметила эксперт. По словам диетолога, ее нельзя есть сырой или недоваренной, так как в ней содержится фитогемагглютинин, который может вызвать отравление. Кроме того, при длительном хранении бобовые могут накапливать грибки микотоксины.

Людям с гипотиреозом нужно исключить из рациона капустные овощи, так как они блокируют усвоение йода, отметила Соломатина. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы нужно отказаться от редьки и редиса. Отдельно диетолог упомянула свеклу, шпинат, петрушку, капусту, морковь и огурцы — они накапливают в себе много нитратов. С особенной осторожностью употреблять эти овощи нужно беременным, так как плод может испытывать гипоксию, заключила врач.