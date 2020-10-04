Максим Фадеев выложил фотографию, которая была сделана в 1980-х годах Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкант и продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев признался, что распад Советского Союза был для него личной трагедией. Своими чувствами он поделился c подписчиками в Instagram.

Фадеев выложил фотографию, которая, по его словам, была сделана в 80-х годах прошлого века. «Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР. Кто помнит, как это было? Я очень хорошо помню, для меня это была личная трагедия. А для вас?», — написал продюсер в Instagram. Многие подписчики музыканта выразили солидарность из-за распада советского государства.

Советский Союз распался 26 декабря 1991 года. Соответствующее решение принял Верховный Совет СССР, утвердив декларацию об упразднении государства. Распад происходил на фоне начала общего экономического, внешнеполитического и демографического кризиса. Бывший президент СССР Михаил Горбачев обвинил в срыве перестройки в Советского Союза путчистов Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), напоминает RNS.