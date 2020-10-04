Эколог раскрыл причины аномального потепления в России

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Павел Сухонин рассказал, что погода в России становится непредсказуемой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальное потепление в европейской части России наступит из-за погоды в Мировом океане и работы линий электропередачи. Об этом URA.RU рассказал член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Госдумы, эколог Павел Сухонин.

«На потепление в России влияет вода в Мировом океане, которая образует область пониженного атмосферного давления, и линии электропередачи, которые препятствуют движению воздушных масс», — рассказал эколог. Он добавил, что из-за этих факторов погода в России часто становится непредсказуемой.

«Статическое электричество, создающееся на ЛЭП, может влиять на климат всей планеты», — подчеркнул Сухонин. Эколог рассказал, что в Японии уже перенесли все линии электропередачи под землю. Благодаря этому в стране удалось победить некоторые проблемы с погодой.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в европейской части России на следующей неделе ожидается аномально теплая погода, передает агентство Nation News. Сильнее всего температура повысится в Санкт-Петербурге. На востоке температура отклонится от нормы лишь на два-три градуса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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