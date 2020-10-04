Для разгона протестующих в Белоруссии применяют спецтехнику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Силовики в Минске разгоняют протестующих с помощью водометов. Соответствующее видео сняли очевидцы.

«Силовики применяют водометы на проспекте Победителей рядом с Дворцом спорта [в Минске]», — передает ТАСС со ссылкой на очевидцев. В центр Минска стягиваются силовики со спецтехникой. Задержаний пока не было, передает издание.

В столице Белоруссии из-за протестов закрыли восемь станций метро, находящихся в центре города. Поезда следуют мимо них без остановки.

Массовые протесты в Белоруссии начались после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Он набрал более 80% голосов и тайно вступил в должность 23 сентября. Протестующие требуют отставки действующего президента республики и назначения новых выборов главы Белоруссии.