Челябинский вице-губернатор госпитализирован с коронавирусом

КТ показала, что коронавирус поразил 35% легких Анатолия Векшина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин госпитализирован с ковидной пневмонией. Как сообщил URA.RU сам Векшин, компьютерная томография показала, что у него 35% поражения легких. В правительстве области вице-губернатор отвечает за внутреннюю политику.

«Неделю я провел на больничном дома. Первые тесты на коронавирус были отрицательными, теперь болезнь подтвердилась», — пояснил URA.RU Векшин. Вице-губернатора увезли на лечение в областную клиническую больницу №3.

Векшин не стал скрывать заболевание и даже сделал соответствующую запись на своей странице в Facebook. Он поблагодарил врачей и сообщил, что идет на поправку. «По своему опыту скажу, что коронавирус — это не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь. Не слушайте тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности», — написал Векшин.