Новый клип ДДТ ожидается в октябре 2020 года Фото: Александр Константинов © URA.RU

Музыкальная группа ДДТ выпустит новый клип в октябре 2020 года. Об этом говорится на официальной странице группы в Instagram.

«На прошлой неделе закончили съемки клипа на новую песню», — говорится в подписи к фото в соцсети. Отмечается, что клип планируют выпустить в октябре этого года.

Представитель группы в Instagram рассказал, что съемки клипа проходили на пустыре за чертой города. Там артисты планировали записать клип, не привлекая внимания местных жителей. Подписчики в комментариях поздравляют группу с будущим релизом. «Давно пора, ваше творчество лечит души», — подчеркнул пользователь Instagram.

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Ее лидером выступает Юрий Шевчук. Дискография коллектива насчитывает 21 альбом.