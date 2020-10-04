ДДТ выпускает новый клип. «Пора напомнить о себе». Фото

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Клипарт. Екатеринбург, гитарист, шевчук юрий, ддт
Новый клип ДДТ ожидается в октябре 2020 года Фото: Александр Константинов © URA.RU

Музыкальная группа ДДТ выпустит новый клип в октябре 2020 года. Об этом говорится на официальной странице группы в Instagram.

«На прошлой неделе закончили съемки клипа на новую песню», — говорится в подписи к фото в соцсети. Отмечается, что клип планируют выпустить в октябре этого года.

Представитель группы в Instagram рассказал, что съемки клипа проходили на пустыре за чертой города. Там артисты планировали записать клип, не привлекая внимания местных жителей. Подписчики в комментариях поздравляют группу с будущим релизом. «Давно пора, ваше творчество лечит души», — подчеркнул пользователь Instagram.

Группа ДДТ была основана в 1980 году в Уфе. Ее лидером выступает Юрий Шевчук. Дискография коллектива насчитывает 21 альбом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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