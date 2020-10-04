Ученые раскрыли, как россиянам спастись от коронавируса

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно от 3 до 10% переболевших вместо 60-70% заявленных ранее. Такое открытие сделали ученые Объединенного института высоких температур РАН.
«Возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до 3-10% от численности популяции», — цитирует специалистов РИА «Новости». Таким образом, ученые опровергли предыдущую математическую модель, согласно которой коллективный иммунитет развивается при 60-70% заболевших.
По словам специалистов, предыдущие модели распространения вируса не учитывали временные особенности течения вируса. В частности сроков наличия COVID в организме, а также степень заразности инфицированных.
На снижение уровня коллективного иммунитета, по мнению ученых, влияет введение правильных карантинных мер. Это позволит минимизировать как экономический, так и психологический ущерб.
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