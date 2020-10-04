04 октября 2020

Ученые раскрыли, как россиянам спастись от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, термометр, защитный костюм, градусник, инфракрасный термометр, covid-19, covid19, измерение температуры, коронавирус, перчатки защитные
Грамотные карантинные меры позволят снизить уровень коллективного иммунитета Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно от 3 до 10% переболевших вместо 60-70% заявленных ранее. Такое открытие сделали ученые Объединенного института высоких температур РАН.

«Возможно существенно снизить темпы прироста заболеваемости и достичь коллективного иммунитета при значительно меньшем проценте заболевших, вплоть до 3-10% от численности популяции», — цитирует специалистов РИА «Новости». Таким образом, ученые опровергли предыдущую математическую модель, согласно которой коллективный иммунитет развивается при 60-70% заболевших.

По словам специалистов, предыдущие модели распространения вируса не учитывали временные особенности течения вируса. В частности сроков наличия COVID в организме, а также степень заразности инфицированных.

На снижение уровня коллективного иммунитета, по мнению ученых, влияет введение правильных карантинных мер. Это позволит минимизировать как экономический, так и психологический ущерб.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...