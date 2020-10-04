В России предложили ввести пенсионную систему времен СССР

В Советском Союзе была более выгодная, чем в России пенсионная система. Об этом журналистам рассказал доктор экономических наук Михаил Делягин.
«Накопительная пенсия и так является фикцией. <…> Самая эффективная пенсионная система — это распределительная, солидарная, которая была в Советском Союзе», — заявил Делягин в беседе со «Свободной прессой».
Эксперт пояснил, что сейчас россияне платят государству деньги, которые оно замораживает. Однако такой метод накопления средств бесполезен, поскольку ему нужны постоянно растущие рынки, объяснил Делягин. Такая ситуация на рынке случается редко, заключил эксперт.
30 сентября стало известно о предложении депутатов продлить заморозку накопительных пенсий. Программу хотят продлить до 2023 года, пишет агентство Nation news.
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