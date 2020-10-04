04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

Волна заражений коронавирусом накрывает Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидные базы принимают все новых и новых пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 5 октября зафиксировано 92 случая заражения коронавирусом за сутки (в предшествующие выходные дни зарегистрировано 93 и 94 случая), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди заболевших 9 школьников. Это больше, чем в субботу и воскресенье, когда заболели 6 и 7 школьников соответственно.

«С начала пандемии произошло 17 198 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 577 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте 66, 64, 78 и 81 года. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выписаны после болезни за сутки 100 человек, с начала пандемии — 13 073 южноуральца.

Сейчас Челябинская область находится на втором этапе отмены карантина. В конце прошлой недели губернатор Алексей Текслер продлил действие карантина до 18 октября. Он предусматривает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры смогут автоматически продлить действующие больничные.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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