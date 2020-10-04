Мэрия Екатеринбурга засудит горожанина, отказавшегося от маски

Житель Екатеринбурга спровоцировал длительную остановку троллейбуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга подаст в суд на горожанина, отказавшегося соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Как стало известно URA.RU, инцидент произошел в выходные. Несмотря на требования контролера, мужчина не стал выходить из троллейбуса, и в ответ на это водитель остановил машину на два с половиной часа. Из-за простоя ЕМУП «Гортранс» понес финансовые потери, объяснили в мэрии.

«В выходные мэрия активно работала по контролю за соблюдением масочного режима. На остановке „Педуниверситет“ человек без маски отказывался покидать троллейбус. В итоге транспорт простоял с 16:00 до 18:30. Сотрудники полиции составили на него протокол. Сейчас по этим материалам мэрия готовит иск о взыскании с пассажира средств за простой», — поделился инсайдер.

О какой сумме потерь идет речь, не уточняется. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упрекнул власти Екатеринбурга в слабом контроле за соблюдением масочного режима. После этого в городе прошли рейды по ловле жителей, отказывающихся надевать маски в общественных местах, включая транспорт. Представители транспортной инспекции снимали нарушителей на телефон, а затем передавали информацию в полицию.