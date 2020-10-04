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В администрации Тюмени крупная отставка

© Служба новостей «URA.RU»
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Болото в микрорайоне Восточный-2. Тюмень, черкашин владислав
Владислава Черкашина могут повысить до замглавы города Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава управы Центрального округа Тюмени Владислав Черкашин ушел в отставку. Эту должность он занимал три года. Увольнение связано с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба администрации города. По предположениям инсайдеров, Черкашин может получить должность замглавы Тюмени.

«Владислав Черкашин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы», — сообщает пресс-служба города, не называя новой должности Черкашина. Как отмечают инсайдеры URA.RU, чиновник может продолжить карьеру в администрации Тюмени. «Считается, что он может получить кресло замглавы города. Впрочем, не исключено, что он может возглавить один из департаментов в региональном правительстве, находящийся под кураторством замгубернатора Ларисы Теплоуховой», — передают источники.

Согласно данным сайта администрации Тюмени, на данный момент пустуют два места замглавы города. В обязанности одного из них входит руководство руководителями управ административных округов Тюмени. «Черкашин — опытный руководитель, который свою деятельность начинал в аппарате губернатора еще при Сергее Собянине. В его случае возможны различные кадровые траектории, включая работу в региональном правительстве, где может быть востребован его опыт не только как одного из руководителей муниципалитета, но и как одного из опытных работников аппарата органов госвласти», — отмечает политолог Александр Безделов.

Официальных комментариев по назначению Владислава Черкашина пока не поступало. В управе URA.RU отказались сообщить его новую должность, связаться с администрацией города не удалось, направлен официальный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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