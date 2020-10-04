В прокуратуре Пермского края вновь сменился руководитель

К обязанностям прокурора края приступил Андрей Назаров Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В Пермском крае третий раз за месяц сменился руководитель краевой прокуратуры. Исполняющим обязанности надзорного органа назначен заместитель прокурора края Андрей Назаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«С 5 октября, и. о. прокуратуры Пермского края назначен Андрей Назаров», — пояснили в пресс-службе. Виталий Ильенков, исполнявший обязанности краевого прокурора с 28 сентября, находится на больничном.

Сейчас прокурор Пермского края Андрей Юмшанов находится в отпуске, который продлится до 8 октября. Его обязанности в период до 28 сентября исполнял первый зампрокурора Андрей Черкасов. Ранее стало известно что Юмшанов Указом президента РФ был отправлен в отставку.

Согласно процедуре увольнения руководства субъекта прокуратуры, Юмшанов может быть уволен только после того, как будет подписан приказ Генерального прокурора РФ с указанием даты предстоящего увольнения. «Пока соответствующего приказа не было», — уточнили в прокуратуре Пермского края.