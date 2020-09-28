И.о. прокурора Пермского края с 28 сентября стал зам главы надзорного ведомства региона Виталий Ильенков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель прокурора Пермского края Виталий Ильенков назначен исполняющим обязанности главы надзорного ведомства региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Прежний и. о. Владимир Черкасов (возглавляет прокуратуру с 7 сентября) готовится уйти в отставку по достижению предельного возраста.

«С 28 сентября к исполнению обязанностей прокурора Пермского края приступил Виталий Ильенков», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Там пояснили, что такое решение приняли в Генеральной прокуратуре России.

Источник URA.RU в прокуратуре региона пояснил, что первый заместитель прокурора края Владимир Черкасов в октябре планирует уйти в отставку. «25 октября ему исполняется 65 лет. Это предельный возраст нахождения на данной должности», — пояснил инсайдер.

Черкасов приступил к исполнению обязанностей прокурора региона 7 сентября, когда в отпуск ушел глава надзорного ведомства Прикамья Андрей Юмшанов. Но 24 сентября президент РФ Владимир Путин отправил Юмшанова в отставку. Причиной досрочного освобождения от должности могли стать скандалы, связанные с арестом прокурора Индустриального района и с загрязнением Камы в Берзениках.