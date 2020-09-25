Найдена замена пермскому прокурору, которого уволил Путин

Прокуратуру Пермского края временно возглавил Владимир Черкасов. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова. Ранее стало известно, что прокурор края Андрей Юмшанов уволен с занимаемой должности.
Гайнанова уточнила, что официально Юмшанов значится в отпуске. «Официально отпуск [у Юмшанова] с 7 сентября по 8 октября. Исполняет обязанности прокурора Пермского края его первый заместитель Владимир Черкасов», — отметила Гайнанова. Она добавила также, что краевое надзорное ведомство «функционирует в прежнем режиме».
URA.RU писало, что президент страны Владимир Путин освободил Юмшанова от занимаемой должности. Отставке краевого прокурора предшествовали скандалы с загрязнением Камы в Березниках и арестом его подчиненного — прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, которого подозревают во взяточничестве.
Одним из вероятных претендентов на место Юмшанова собеседники URA.RU называют зампрокурора Пермского края Андрея Назарова. По другой информации, надзорное ведомство может возглавить прокурор Челябинской области Виталий Лопин.
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