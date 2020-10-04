На нарушителей масочного режима составили почти 1500 протоколов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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За выходные нарушители масочного режима в Свердловской области получили 1432 протокола об административных правонарушениях, сообщил источник URA.RU в правительстве региона. В сумме было составлено 1432 протокола об адимнистративных правонарушениях по ч. 1 статьи 20.6.1 КОАП.

Рейды проводили сотрудники Министерства общественной безопасности совместно с полицией, Росгвардией, администрациями муниципалитетов. В частности, ТРЦ и магазины проверяли 193 группы сотрудников, транспорт — 46 группы, метрополитен — 4 группы. В сумме за два дня были проверены 5751 магазин и ТРЦ, 2965 единиц общественного транспорта, проведено 21443 профилактических бесед с гражданами. Информацию источника подтвердили в оперштабе, сообщив что в регионе составлено около 1,5 тысячи протоколов.

Действия сотрудников Министерства общественной безопасости стали реакцией на заявление губернатора Евгения Куйвашева. Он в заявил в Instagram, что число пациентов с коронавирусом растет и обратил внимание на то, что жители не используют маски в общественном транспорте. Глава региона напомнил, что необходимо выполнять ограничительные меры, прописанные в указе, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты: «соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, проявлять разумную осторожность, чаще мыть руки, пользоваться санитайзерами».

За выходные было выписано больше протоколов, чем составили сотрудники Министерства общественной безопасности с начала пандемии — с марта по конец сентября они направили в суд 915 протоколов. «На жителей Свердловской области с мая 2020 года было составлено 915 протоколов об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, общий объем выписанных судом штрафов превышает 1,3 миллиона рублей», — рассказал URA.RU один из участников оперативного штаба, на котором губернатору была представлена информация о штрафах.