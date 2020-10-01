Свердловские власти не смогли заработать на нарушителях карантина

В регионе оплачено только 27% от общей суммы штрафов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Жители Свердловской области отказываются платить штрафы за нарушение масочного режима. Региональный бюджет получил только 27% средств от общей суммы выписанных административных протоколов, утверждает собеседник агентства.

«На жителей Свердловской области с мая 2020 года было составлено 915 протоколов об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, общий объем выписанных судом штрафов превышает 1,3 миллиона рублей», — рассказал URA.RU один из участников оперативного штаба, на котором губернатору была представлена информация о штрафах.

При этом жители региона выплатили только 375 тысячу 971 рубль штрафов. Это 27,14% от общей суммы за правонарушения.

Нарушителей масочного режима в Свердловской области наказывают по статье 20.6.1 КоАп РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Штраф для физических лиц составляет до 30000 рублей, должностных лиц — до 50000 рублей, юридических лиц — до 300000 рублей.

URA.RU сообщало, что свердловский губернатор намерен ужесточить контроль за исполнением противоэпидемиологических мер в общественных пространствах. Нарушителей будут ловить в ТРЦ и общественном транспорте.