04 октября 2020
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02 октября 2020

Чиновники просят курганцев не писать в соцсетях анонимки

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, одноклассники, мессенджер, приложения для телефона
Департамент здравоохранения просит подписывать жалобы в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Департамент здравоохранения Курганской области обратился к жителям региона с просьбой подписывать реальным именем жалобы в соцсетях. Это необходимо, чтобы чиновники могли как можно скорее найти больного и помочь ему. Текст обращения опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Если вы оставляете в социальных сетях вопрос по работе системы здравоохранения, подписывайтесь реальным именем. И будьте готовы сразу же предоставить свои контактные данные, а также ответить на уточняющиеся вопросы», — говорится в заявлении депздрава.

Чиновники отмечают, что найти автора анонимной жалобы сложно. «Если автора найти не удается, то решить вопрос практически невозможно», — говорится в заявлении. При этом департамент здравоохранения будет тратить время на поиски. «Кроме того, зачастую автор в сообщении указан, но он не отвечает на уточняющие вопросы и на личные сообщения», — добавляют они.

Также в департаменте обратили внимание, что порой анонимные авторы публикуют фейковую информацию. «Чтобы точно понять, что ваш вопрос поступил от реального человека и вам действительно нужна помощь, нужны данные», — подчеркнули в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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