Власти ХМАО усилят контроль за тем, как жители региона носят маски в автобусах и магазинах, учитывая, что по статистике Роспотребнадзора, большинство заболевших заражаются коронавирусом именно в местах общего пользования. Идею о том, чтобы усилить число проверок на транспорте, предложили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
«Предлагаем повысить частоту проведения контрольных мероприятий по соблюдению противоэпидемических мер на общественном транспорте. Считаем необходимым приблизить маршруты патрулирования к торговым центрам и остановкам общественного транспорта для активного выявления правонарушений», — заявил вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов.
Источники в мэриях Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска заявили, что реализовать эти идеи «затруднительно». «Невозможно у каждого автобуса, на входе в каждый магазин поставить по полицейскому или чиновнику. Проверки проводятся, но все зависит от людей и их ответственности», — добавил инсайдер.
По статистике Роспотребнадзора, большинство заболевших в ходе второй волны коронавируса ездили в автобусах и ходили в магазины без масок. За все время эпидемии в округе судами и главными санитарными врачами наложено штрафов на сумму 3 млн 872 тыс 700 рублей, приостановлена работа 39 объектов. Полицейские, в свою очередь, оштрафовали несколько тысяч жителей ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что жителей ХМАО призвали доносить на нарушителей карантина. Также власти предложили маркировать специальными табличками организации, где не соблюдаются рекомендации санитарных врачей.
Подписывайтесь на URA.RU в