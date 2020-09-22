Жителей ХМАО призвали доносить на нарушителей карантина

Система доносов будет работать удобно, а осведомителем сможет стать кто угодно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов предложил жителям региона следить за тем, как бизнесмены выполняют требования Роспотребнадзора во время коронавируса и жаловаться на нарушителей. Идею чиновник высказал во время заседания регионального оперативного штаба по борье с коронавирусом.

«Мы предлагаем усилить существующую систему контроля созданием волонтерского эпид.патруля. Мы видим его рабочее название как „Волонтерский заслон“. Эти патрули мы предлагаем вовлечь в систему общественного контроля за соблюдением противоэпидемический мероприятий», — объяснил идею Кольцов.

Вице-губернатор добавил, что вместе с IT-департаментом ХМАО они уже обсудили возможность публикации фотографий с фактами нарушений требований Роспотребнадзора на сайте «Цифрового уведомления». Фотографии туда сможет выкладывать кто угодно, указывая место, где был сделан снимок, чтобы власти принимали меры. В качестве развития идеи, Кольцов предложил маркировать специальными табличками организации, где соблюдаются рекомендации санитарных врачей, а другими табличками предприятия, где рекомендации игнорируют. Это, по мнению чиновника, побудит владельцев бизнесов соблюдать законы.

Ранее URA.RU писало, что за тем, чтобы в коридорах больниц и поликлиник не было очередей, а врачи соблюдали требования Роспотребнадзора, будут следить с помощью видеокамер. Кроме этого, должна быть выстроена система, с помощью которой любой житель региона сможет оперативно рассказать об очередях в поликлиниках.