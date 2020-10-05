В России из-за коронавируса стало больше онкобольных

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Центр восстановительной медицины и реабилитации
В росте числа больных виновата КТ Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После начала пандемии в Россиии выросло число онкологических больных. Это произошло из-за роста числа граждан, сделавших компьютерные томографии легких, говорит глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Большое количество КТ-исследований легких в этот период позволяло нам диагностировать большее количество заболеваний», — цитируют Мурашко РИА «Новости». Вместо воспалений врачи чаще начали диагностировать онкологические заболевания, уточнил министр.

Несмотря на коронавирус, онкологические службы остались эффективными. Они справляются с растущим числом больных, подчеркнул президент России Владимир Путин в материале RT. 1 октября телеведущий и врач Александр Мясников предостерег россиян, назвав болезни из-за которых развивается рак.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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