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В Перми формируют список приближенных к губернатору. В него войдут 200 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
На инаугурацию Дмитрия Махонина не пригласят членов пермского правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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На инаугурацию губернатора Пермского края, которая состоится 7 октября, пригласят только 200 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Окончательный список гостей пока не сформирован, но в него точно не войдут пермские министры.

«Зал рассчитан на 400 человек, но гостей будет не более 200. Рассадка будет с соблюдением социальной дистанции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства края. Там пояснили, что министры и руководители органов исполнительной власти региона не будут лично присутствовать на мероприятии.

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В список приглашенных гостей войдут все депутаты краевого парламента (60 человек), а также главы муниципалитетов региона (46 человек). «Впервые главы также получили возможность пригласить с собой на мероприятие одного из жителей. Это может быть учитель, токарь, врач, механизатор. Любой человек, который проявил себя в своей отрасли», — уточнили в пресс-службе правительства.

Приезд полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова на инаугурацию Махонина подтвердила URA.RU его пресс-секретарь Наталия Гагаева. В пресс-службе министерства экономического развития России не дали однозначного ответа URA.RU по поводу визита в Пермь министра Максима Решетникова, который до Махонина возглавлял регион. «Министр в командировке на Дальнем Востоке» — ответили URA.RU в пресс-службе министерства.

Такие приглашения на церемонию вступления губернатора Пермского края в должность получит не более 200 человек
Фото: читатель URA.RU

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