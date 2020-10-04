На инаугурацию Дмитрия Махонина не пригласят членов пермского правительства Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

На инаугурацию губернатора Пермского края, которая состоится 7 октября, пригласят только 200 человек, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Окончательный список гостей пока не сформирован, но в него точно не войдут пермские министры.

«Зал рассчитан на 400 человек, но гостей будет не более 200. Рассадка будет с соблюдением социальной дистанции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительства края. Там пояснили, что министры и руководители органов исполнительной власти региона не будут лично присутствовать на мероприятии.

В список приглашенных гостей войдут все депутаты краевого парламента (60 человек), а также главы муниципалитетов региона (46 человек). «Впервые главы также получили возможность пригласить с собой на мероприятие одного из жителей. Это может быть учитель, токарь, врач, механизатор. Любой человек, который проявил себя в своей отрасли», — уточнили в пресс-службе правительства.

Приезд полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова на инаугурацию Махонина подтвердила URA.RU его пресс-секретарь Наталия Гагаева. В пресс-службе министерства экономического развития России не дали однозначного ответа URA.RU по поводу визита в Пермь министра Максима Решетникова, который до Махонина возглавлял регион. «Министр в командировке на Дальнем Востоке» — ответили URA.RU в пресс-службе министерства.

Такие приглашения на церемонию вступления губернатора Пермского края в должность получит не более 200 человек Фото: читатель URA.RU